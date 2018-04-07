Başkentte FETÖ'nün 'hücre evi'ne operasyon

FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması sorumlusu oldukları belirlenen 3 kadın zanlının saklandığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan adrese operasyon düzenlendi.

ANKARA

Başkentte polis ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğrenci yapılanması sorumlusu oldukları belirlenen zanlıların saklandığı eve düzenlenen operasyonda 3 kadın gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Çankaya öğrenci yapılanması sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan A.C. takibe alındı.

Zanlıyı bir süre takip eden istihbarat ekipleri, Keçiören ilçesinde örgütün "gaybubet evi" diye nitelendirdiği adresi tespit etti. Teknik ve fiziki takip çalışmalarını sürdüren ekipler, hücre evinde A.C. ile öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen K.K. ve S.Ş'nin de saklandığını belirledi.

Ekipler, evdeki örgütsel dokümanları alarak kaçmaya çalıştığı tespit edilen 3 kadın zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Evdeki aramada çok sayıda dijital doküman ve bilgisayara el geçirildi.

Zanlıların A.C. öncülüğünde, örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda hedef alıp kandırdıkları üniversite öğrencilerini amaçları doğrultusunda devlete sızdırıp önemli görevlere getirmeyi amaçladıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Muhabir: Cankut Taşdan