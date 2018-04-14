İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, "En fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak, yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde." dedi.

AFYONKARAHİSAR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Batı'nın kendi içerisinde ürettiği yeni mucitleri yoktur. O nedenle, kaos bölgelerinden beyin göçü sağlıyor. Şu anda en fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak ve yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde." dedi.

Yıldırım, termal bir otelde düzenlenen "Mazlum Coğrafyalar ve Ümmetin Yetimeleri" programında, Batı'nın, oluşturduğu teknolojilerin yanına yenilerini katabilmek adına deha kafalar aradığını söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin 250. yıldan sonra duraklamaya geçtiğini, sonra da yavaş yavaş yıkıldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İşte bu sebepten dolayı Batı'nın kendi içerisinde ürettiği yeni mucitleri yoktur. O nedenle, kaos bölgelerinden beyin göçü sağlıyor. Şu anda en fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak ve yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde. Dünyada 400 milyon yetim olduğu, sivil toplum kuruluşları tarafından tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler de 210 milyon diyor. Bu yetimlerin çoğu doğal afetlerden, yoksulluktan ve savaşlardan dolayı ya İslam ülkelerinde ya da geri kalmış ülkelerde bulunuyor."

"Baktığımız yetim sayısı 90 binin üzerinde"

Yıldırım, dünyadaki yetimleri, misyoner kuruluşlar ve suç örgütlerinin alarak çeşitli eğitimlere tabi tuttuğunu bildirdi.

Dünyada yetim çocuklarla en fazla ilgilenen sivil toplum kuruluşunun İHH olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Baktığımız yetim sayısı 90 binin üzerinde. Yıl içerisinde de 800 bini buluyor. Ne kadar az değil mi? İşte yetimlerimizi alıp, yönetici yaparak, bize düşman olarak gönderiyorlar. Onun için yetime bakarsan peygamberi bir çizgi çıkar. Allah son peygamberini yetim kıldı ve 'dünyada gelecekte insanlığın en büyük nimeti de, problemi de bu alandır' diye mesajı verdi belki de."

"Mescid-i Aksa'yı yıkma projesi son noktaya geldi"

Mavi Marmara yürüyüşünün 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini anımsatan Yıldırım, "Orada en az 500 bin insanla yürümemiz lazım. Bunlar güçten anlıyorlar. Mescid-i Aksa'yı yıkma projesi son noktaya geldi. Yürüyüşümüzün adı da 'Kudüs Müslümanların başkentidir'. Onun için otobüs otobüs sizlerden destek vermenizi istiyoruz. Şu İsrail'in her attığı adımda alacağı cevabın büyük olacağını bilinsin. Şimdi sünnete uyma ve meydanları doldurma zamanıdır."

İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk de kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Arif Yavuz