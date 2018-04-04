Bitlis'te bin kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tokaçlı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 4 Nisan'da 10. Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda yapılan temas araması faaliyetinde 5 sığınak, 2 avcı boy çukuru, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bin kilogram amonyum nitrat, dört 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve avcı boy çukurları kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kent genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.