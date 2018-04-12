Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı

Kayseri'de, koli bandını çelik kasaya sarkıtarak yapışan paraları çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

anasayfa > Türkiye 12.04.2018

Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı
Fotoğraf: AA/Tunahan Akgün

KAYSERİ

Kayseri'de 3 camide, yardım için toplanan paraların konulduğu çelik kasalardan koli bandı sarkıtarak hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi ve Fatih mahallelerindeki 3 camide bulunan çelik kasalardan para çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında zanlının, koli bandı ucuna ağırlık yapıştırıp çelik kasaya sarkıttığı, banda yapışan paraları çaldığı görüldü.

Kimliği belirlenen Ömer A. (18), kent merkezinde yakalandı.

Karıştığı 3 hırsızlık suçundan da arandığı belirlenen zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün

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