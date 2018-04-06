Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltılar devam ediyor

İSTANBUL
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca, Balıkesir’de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Buradaki cihazlara el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muhabir: Halil Demir