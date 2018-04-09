Cumhurbaşkanlığından 'Haftanın Özeti' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesabı "@tcbestepe"den yapılan paylaşımda "Haftanın Özeti" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-9 Nisan günleri arasında iştirak ettiği programlardan görsellere yer verildi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesabı "@tcbestepe"den her hafta pazartesi günleri düzenli olarak yapılacak "Haftanın Özeti" başlıklı paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki Twitter hesaplarından da paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal Twitter hesabından ilk defa yapılan "Haftanın Özeti" başlıklı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretlerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başta olmak üzere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-9 Nisan haftası katıldığı diğer programlar yer alıyor.

Programlara ilişkin görsellere de yer verilen paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili programlardaki bazı sözleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki kurumsal Twitter hesaplarından da paylaşılacak olan "Haftanın Özeti" her hafta pazartesi günleri düzenli şekilde yapılacak.

Muhabir: Enes Kaplan