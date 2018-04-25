Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Fotoğraf: AA/Uğur Samet Avcı

İSTANBUL

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan, aralarında firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.



Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Firari sanıklar Dündar ve Tanır'ın dosyası ayrıldı

Mahkeme, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.