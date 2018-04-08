ANKARA
Güvenlik güçlerince terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi, Şırnak'ta terör örgütü üyelerince kullanılan 8 mağara tespit edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lice'deki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Aramalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Şırnak'taki operasyonda da teröristlerce kullandığı belirlenen 8 mağarada 2 mayınla 9 el yapımı patlayıcı imha edildi, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.