En fazla ticareti yapılan yağ bitkilerinden biri yetiştiriliyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde oluşturulan 13 dekarlık bahçede, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden biri olan lavantanın üretimi yapılıyor.

GİRESUN

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde oluşturulan 13 dekarlık bahçede, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden biri olan lavantanın üretimine başlandı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Projelerden birinin de lavanta yetiştiriciliği olduğunu vurgulayan Angın, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) finanse edilen GİRKAP kapsamında ilk bahçenin tesis edildiğini aktardı.

Şebinkarahisar ilçesi Bayramköy köyünde Hüseyin Yücel'e ait 13 dekar alanda lavanta bahçesi oluşturulduğuna dikkati çeken Angın, bitkinin kuruma riskini minimuma indirmek ve verimi artırmak için lavanta dikimi yapılacak arazi üzerine teknik elemanlar tarafından damlama sulama sistemi kurulduğunu anlattı.

"Şebinkarahisar ve çevresindeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllarda lavanta üretiminin yaygınlaştırmak istiyoruz"

Angın, lavantanın dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden biri olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Genel olarak lavanta yağı kozmetik, ilaç sanayi ve diğer endüstri kollarında güzel kokusu için kullanılmaktadır. Ayrıca lavanta bal üretiminde de tercih edilen bir bitkidir. Kendine has bir kokusu ve aroması vardır. GİRKAP kapsamında Şebinkarahisar ve çevresindeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllarda lavanta üretiminin yaygınlaştırılarak hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin yapılmasını hedefliyoruz."

Muhabir: Atakan Çıtlak