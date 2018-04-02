Erdoğan ile Putin, Akkuyu'nun temelini atacak

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine katılacak.

Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 2 Nisan 2018

Erdoğan, Twitter'dan "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımında bulundu.

Muhabir: Sefa Şahin