Erdoğan ile Putin, Akkuyu'nun temelini atacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.

anasayfa > Türkiye 02.04.2018

Erdoğan ile Putin, Akkuyu'nun temelini atacak

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine katılacak. 

Erdoğan, Twitter'dan "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımında bulundu.

Muhabir: Sefa Şahin

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