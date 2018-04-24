Ermeni Patrikhanesi'nde ayin

Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde 1915 olaylarının 103. yılı nedeniyle ayin gerçekleştirildi. Ayinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Türkçe ve Ermenice okundu.

anasayfa > Türkiye 24.04.2018 Istanbul

Ermeni Patrikhanesi'nde ayin
Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından 1915 olaylarının 103. yılında ayin düzenlendi.

Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan Surp Badarak (Rabbin sofrası) ayinini, Başrahip Zakeos Ohanyan yönetti.

Kilise korosu tarafından ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından Başrahip Tatul Anuşyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını Türkçe ve Ermenice okudu.

Anuşyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet duygularını ve teşekkürlerini sunduklarını belirterek, "Kendileri her sene 24 Nisan anma günü vesilesiyle acılarımızı paylaşmakta ve taziyelerini iletmektedirler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın." dedi.

Başrahip Zakeos Ohanyan'ın vaaz verdiği ayin, yapılan duaların ardından sona erdi.

Ayine, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, papazlar ve Ermeni cemaatinden vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Hanife Sevinç

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