Ermeni Patrikhanesi'nde ayin

Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından 1915 olaylarının 103. yılında ayin düzenlendi.

Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan Surp Badarak (Rabbin sofrası) ayinini, Başrahip Zakeos Ohanyan yönetti.

Kilise korosu tarafından ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından Başrahip Tatul Anuşyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını Türkçe ve Ermenice okudu.

Anuşyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet duygularını ve teşekkürlerini sunduklarını belirterek, "Kendileri her sene 24 Nisan anma günü vesilesiyle acılarımızı paylaşmakta ve taziyelerini iletmektedirler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın." dedi.

Başrahip Zakeos Ohanyan'ın vaaz verdiği ayin, yapılan duaların ardından sona erdi.

Ayine, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, papazlar ve Ermeni cemaatinden vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Hanife Sevinç