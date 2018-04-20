Eşini darbeden sanığın 11 yıl 6 ay hapsi istendi

ADANA

Adana'da eşini kemerle darbettiği ileri sürülen sanık hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde ikamet eden Z.E.P, 26 Mart'ta eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, polisten yardım istedi.

Kadın, kilitlendiği odadan çilingir yardımıyla çıkarılırken gözaltına alınan eşi E.P. tutuklandı.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından eşine tokat atıp kemerle vurduğu ileri sürülen sanık hakkında "eşe karşı silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlandı.

Adana 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede E.P'nin 11 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İddianamede, E.P. ile eşi arasında daha önce de kıskançlık yüzünden sık sık tartışmalar yaşandığı, Z.E.P'nin 26 Mart'ta başkalarıyla telefonla görüştüğü iddiasıyla şiddete maruz kaldığı anlatıldı.

İddianamede olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, tartışma sırasında önce eşine tokatla vurdu. Daha sonra koluna, yüzüne, kafasına ve bel kısmına elle vurması üzerine mağdur yatak odasına kaçtı. Sanık E.P, eşinin arkasından yetişip bu kez de saldırı ve savunmaya elverişli silahtan sayılan kemerle defalarca vücudunun değişik yerlerine vurarak, ‘Sana iyilik yaramıyor bunlar, daha ilk. Sen daha bekle.’ diyerek, evin kapısını eşinin üzerine kilitleyerek, hürriyetinden alıkoyup olay yerini terk etti. Mağdur, 155 polis hattını arayıp yardım isteyerek çağrılan çilingirle evden çıkartıldı."

İddianamede, Z.E.P'nin olaydan sonra savcılığa giderek şikayetinden vazgeçtiği, bunun üzerine de eşinin tahliye edildiği belirtildi.

Muhabir: Neşet Karadağ, Sezgin Pancar