Eyüp Sultan Camisi'nde Mescid-i Aksa maketi sergilendi

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Raid Fethi, "Kudüs asla sadece Filistinlilerin değildir. Kudüs bütün Müslümanların. İsra ve Miraç olayları Kudüs'te gerçekleşti ve bunlar tüm Müslümanlar için kutsal." dedi.

İSTANBUL

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Raid Fethi, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin olmadığını belirterek, "Kudüs bütün Müslümanların. İsra ve Miraç olayları Kudüs'te gerçekleşti ve bunlar tüm Müslümanlar için kutsal. Kudüs'ü İsraillilerin elinden kurtarmak tüm Müslümanların borcudur." dedi.

Mescid-i Aksa maketi, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla Eyüp Sultan Camisi avlusunda, cuma namazı sonrası sergilendi.

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Raid Fethi, burada yaptığı konuşmada, maketin Miraç Kandili'nde sergilenmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Eyüp Sultan Camisi'nin avlusuna koymamızın sebebi ise Eyüp Sultan Hazretleri, ulu sahabelerdendir ve Kudüs'ten çıkmıştır. Bunlara dikkati çekmek için burada bu etkinliği gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Maketin tam manasıyla gerçeği yansıttığını aktaran Fethi, "Mescid-i Aksa yaklaşık 140 dönümdür. Bu maket bu haliyle gerçeği tam manasıyla yansıtıyor. Çünkü herkes Kubbet-üs Sahra'yı sadece o Sarı Kubbe olarak biliyor." dedi.

Mescid-i Aksa'nın şu anki durumunun endişe verici olduğunu belirten Şeyh Raid Fethi, "İsrail farklı kararlar alıyor. İnşallah bu durumdan Müslüman kardeşlerimizle beraber çıkacağız. Kudüs asla sadece Filistinlilerin değildir. Kudüs bütün Müslümanların. İsra ve Miraç olayları Kudüs'te gerçekleşti ve bunlar tüm Müslümanlar için kutsal. Kudüs'ü İsraillilerin elinden kurtarmak tüm Müslümanların borcudur." ifadelerini kullandı.

Maketin tasarımcısı Bora Yağmur ise farklı ansiklopedi ve kaynaklardan edindiği bilgilerden yola çıktığını anlatarak, yardımcı yazılımlarla maketi oluşturduğunu söyledi.

Yağmur, maketin çizimini 3 boyutlu tasarım programıyla yaptıklarına dikkati çekerek, "3 boyutlu yazıcılar kısmen kullanıldı diyebiliriz. Bununla beraber 4 aylık süreçte maket tamamlandı. Şu ana kadar yapılmış en gerçekçi Mescid-i Aksa maketi. Araziyle yani Mescidi Aksa'nın içerisindeki dokularla beraber maketsel olarak gerçeğe en yakın maket." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ammar Nas