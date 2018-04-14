FETÖ'nün 'sanal ini' çökertiliyor

Uluslararası gizli yapıların yardımıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi planlayan FETÖ'nün kullandığı kripto haberleşme programları, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarla ortaya çıkartılıyor.

İZMİR - Mustafa Yıldırım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), hain darbe girişimi sonrası yeniden yapılanma çabasıyla devreye aldığı yeni gizli haberleşme programları, güvenlik ve istihbarat birimlerinin başarılı operasyonlarıyla bir bir deşifre ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uluslararası gizli yapıların yardımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet başta olmak üzere devletin önemli birimlerine sızarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi planlayan FETÖ'nün kripto haberleşme programları da bir bir ortaya çıkartılıyor.

Özel hazırladıkları gizli mesajlaşma programı ByLock'un deşifre edilmesinin ve MİT'in bu programın ana servis sağlayıcısına ulaşmasının ardından yaşananlar, FETÖ içinde paniğe neden oldu.

Özellikle ByLock'un deşifre edilmesinin ardından görüşmelerini "sanal in" diye adlandırılan farklı kripto programlar üzerinden sürdüren FETÖ, örgüt elebaşının talimatıyla görüşmelerini bir süre Line, WhatsApp, Hi, Viber, KakaoTalk, CoverMe ve Eagle IM gibi programlar üzerinden sürdürdü.

Örgüt üyeleri arasında haberleşmenin sağlanması noktasında "hücre yapılanma" şeklinde hareket eden FETÖ'nün gizli mesajlaşma sistemi, Türk istihbarat birimlerince adım adım izlendi.

Takip edildiğinden habersiz ve telaş içinde yeni kripto haberleşme programlarını devreye almaya çalışan FETÖ, bu süreçte sosyal medya uygulamaları görünümlü iletişim kanallarını kullandı.

"Wickr Me" yerine "Signal ve Viber"

Türk istihbarat ve güvenlik birimlerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması tarafından gizli haberleşme amacıyla kullanılan mevcut sistem içindeki programların deşifre olması ya da herhangi bir sebeple erişimin ortadan kalkması gibi durumlara karşı alternatif iletişim programları belirlendiği saptandı.

Buna göre, halen aktif olarak kullanılan "Wickr Me" adlı programın tespit edilme ihtimaline karşın bu uygulamaya alternatif olarak genel müdür ve müdür seviyesindeki mahrem imamların "Signal", öğretmen ve öğrenci seviyesindeki mahrem imamların da "Viber" programlarını kulanmaya başladıkları tespit edildi.

"2048, 15 Nisan'a kadar terk edilecek" talimatı

Yurt dışındaki olası operasyonlarda telefonlarında şifreli haberleşme programı ortaya çıkan örgüt mensuplarının "casusluk" suçlamasıyla karşı karşıya kalacağı ve bu durumun ABD-Avrupa alanında örgütü zor durumda bırakacağı endişesi taşıyan FETÖ, üst düzey örgüt mensuplarınca kullanılan "2048" programının 15 Nisan'a kadar terk edilmesi, çeşitli ara yüz programlı "Falcon" uygulamasının kullanılmasından ise "güvenlik" nedeniyle vazgeçilmesi talimatı verdi.

Bu uygulamaların yerine müdür ve üstü seviyesindeki mahrem imamlarla "Signal", öğretmen ve öğrencilerle "Viber" ve "Facebook Secret Chat" üzerinden irtibat kurulacağı talimatı veren FETÖ elebaşları, tüm örgüt üyelerine özellikle bütün programların "secret chat" özelliğini kullanmalarını tembihlediği ortaya çıktı.

"Falcon"u, "Flipboard" görünümüyle kullanmışlar

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik Zonguldak'ta yürütülen soruşturmada bazı örgüt mensuplarının, kripto haberleşme programı "Falcon"u, "Flipboard" görünümlü haberleşme programı olarak kullandıkları, ele geçirilen dijital verilerde, FETÖ mensuplarının dikkati çekmemek için Flipboard, Evernote, Adliko, E-Reader ve Pretigo gibi popüler uygulamaları indirdikleri ve bu şekilde haberleştikleri tespit edildi.

İzmir'de "COCO" deşifre edildi

İzmir'de "Altınşehir" eyalet yapılanmasıyla yeniden örgütü ayağa kaldırmaya çalışan FETÖ mensuplarına düzenlenen operasyonda da gizli haberleşme programı olduğu belirlenen ve Twitter görünümünde arayüzün kullanıldığı "COCO" isimli program tespit edildi.

Facebook ve hesap makinesi görünümlü programlar

FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışması içine girdiği illerden Eskişehir'de düzenlenen operasyonda hücre evleri ortaya çıkartılırken örgütün mensuplarıyla Facebook görünümlü yeni bir mesajlaşma programıyla irtibat kurduğu belirlendi.

Bursa'da da bir FETÖ zanlısından ele geçirilen cep telefonunda "hesap makinesi" görünümlü farklı bir mesajlaşma programı tespit edildi.

Sinsi plan "Mor Beyin"

ByLock'u geniş bir örgüt popülasyonu içinde kullanan FETÖ'nün, bu kripto uygulama deşifre edilince soruşturmaları sulandırmak amacıyla "Mor Beyin" adlı programı da sinsice devreye aldığı belirlendi.

"Mor Beyin" yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen kişilerden suçsuzluğu ortaya çıkanlar tahliye edildi ve mesleklerine geri döndü.

Yazılımı hazırlayan eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.