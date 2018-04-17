FETÖ'nün 'sohbet abisi' yakalandı

FETÖ'nün Samsun Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Yaman tutuklandı.

SAMSUN

Samsun'da FETÖ/PDY'nin Samsun Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla aranan Oğuzhan Yaman, yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "sohbet abisi" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yaman, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen Yaman, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Muhabir: Recep Bilek