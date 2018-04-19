Gabon'da yakalanan FETÖ'cüler tutuklama talebiyle mahkemede

İSTABUL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın, savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, ifadelerini aldığı şüphelileri, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında şüphelilerle ilgili detaylara yer verildi.

Sevk yazısında şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Şüphelinin örgütün kendi jargonunda hicret görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedildi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine terör örgütüne müzahir Bank Asya hesabında 2013 Aralık'ta 0,77 lira para bulunurken, 2014 Şubat'ında 24 bin 192 lira hesap arttırımına gittiğinin tespit edildiğine sevk yazısında yer verildi.

FETÖ elebaşısı sahiplendi

Şüphelinin adına kayıtlı GSM hattında Bylock kullandığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, şüphelinin Gabon'da FETÖ'nün önde gelen mensuplarından olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Özpınar'ın incelenen dijital materyallerinde FETÖ ile bağlantılı özgürherkul.org uygulamasına ait telefon aplikasyonu kullandığı vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan şüpheliyi sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması, yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi.

Terör örgütünün yurt dışı eğitim faaliyetlerini gerçekte uluslararası alanda ülkemiz ve o ülkeler aleyhine casusluk faaliyeti niteliğinde olduğu hususları da dikkate alındığında şüpheli Özpınar'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı sevk yazısında belirtildi.

Şüpheli İbrahim Akbaş'ın FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı aktarıldı.

Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, şüphelinin Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı.

Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen sevk yazısında, şüphelinin kolluktaki ifadesinde aleyhindeki maddi delillere rağmen örgütsel tavır göstererek suçlamaları reddettiği belirtildi.

Sevk yazısında Akbaş'dan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu, şüphelinin de "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı ifade edildi.

Şüpheli Demirönal sözde Gabon "ülke imamı"

Şüpheli Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatıldı.

Sevk yazısında şüpheli Demirönal'ında diğer şüpheliler gibi Bank Asya hesabında 2015 Nisan'ında 35 bin 976 liralık hesap arttırımına gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu anlatıldı.

Şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş, ve Adnan Demirönal'ın FETÖ/PDY'nin dış yapılanmasında Gabon Devletinde terör örgütü yönetici pozisyonunda örgütsel faaliyette bulunmaları ve uluslar arası casusluk yaptıkları gerekçesiyle sevk edildikleri belirtildi.

"Örgütün 160 ülkede 400 okulu var"

Örgütün eğitim işleyişiyle ilgili bilgiler verilen yazıda, şu değerlendirme yapıldı:

"Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in seçkinci ve iktidar çevrelerine yakın olmaya dayanan düşünce ve felsefesine sadık kalmak kaydıyla, FETÖ'nün yer edinmek istediği farklı ülkelere uygun stratejiler benimseyerek öncelikle örgütün dışa açıldığı ilk alan olan Orta Asya'dan başlayıp kazandığı uluslararası deneyim kapsamında faaliyetlerini diğer kıtalara da yayarak dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde okul, etüt merkezi, kültür merkezi, dil kursu ile çeşitli dernek ve şirketler kurarak, bu ülkeleri örgüt mensupları için cazibe merkezleri haline getirerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

1990'lı yıllardan itibaren yurt dışına açılan örgütün, aralarında üniversitelerin de olduğu 'serrehber' (örgüt adına bütün ülkeleri gezerek tespitlerde bulunan sorumlu şahıs) tarafından denetlenen yaklaşık olarak 400 okulunun bulunduğu değerlendirilmektedir."

"Hristiyan ve Yahudi örgütlerle diyalog kurdu"

Yurt dışında açılan okulların işleyişleri, sistem ve stratejilerin nasıl olduğuna yönelik değerlendirmelerin yer aldığı yazıda, "FETÖ'nün yurt dışındaki söylem ve stratejisi diğer dini Türk gruplarla farklılık göstermektedir. Örgüt, özel ya da kamu okullarında Avrupalı destekçilerinin hoşuna gitmeyecek ve kırgınlık yaratacak hassas konularda sessiz kalmış, çok sayıda Türk veya başka ülke kökenli İslami grup ve örgütleri görmezden gelmiş, Müslüman örgütlerden çok düşünce ve felsefesine uygun bulduğu Hristiyan ve Yahudi örgütlerle diyalog kurmuştur." ifadesi kullanıldı.

Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulunun mevcut olduğu ve bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrenci bulunduğunun söylendiği bilgisi verilen yazıda, bu ülkenin eyaletlerinde toplam 165 sivil toplum kuruluşunun da faaliyet gösterdiği aktarıldı.

"Asıl amaç, ülkelerin istihbari bilgilerini iş yaptığı devletlere aktarmak"

FETÖ'nün Güney Amerika (Brezilya-Arjantin), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı ülkelerde de okul, şirket ve kuruluşunun olduğu, bu kuruluşlar vasıtasıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği dile getirilen yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na örgütün tüm yurt dışı okul yapılanması ve müzahir dernekleriyle ilgili soruşturma emri verildiği kaydedildi.

Örgütün asıl amacının, eğitim-öğretim faaliyetleri görünümü adı altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek iş birliği yaptığı ülke ve devletlere aktarmak olduğu belirtilen yazıda, şöyle denildi:

"FETÖ yurt dışındaki sözde eğitim kurumları vasıtasıyla oluşturduğu bu istismarcı algıyla faaliyette bulunduğu çoğu ülke yönetimlerinden destek görmüş, bu alanda rahatlıkla lobi oluşturmuştur. Özellikle ekonomik açıdan gelişmemiş olan Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri, Türki cumhuriyetler ve diğer ülkelerde örgütün asıl amacı, o ülkenin yönetiminde etkin olan iş adamları ile askeri, idari ve mülki yönetici konumundaki devlet yetkililerinin çocuklarına okullarda sözde eğitim vererek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerinin empoze edilmesidir.

Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençler bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetin kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda bu faaliyetleri gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası alanda masum göstermek amacıyla Türkçe dil olimpiyatları, kurban, zekat ile diğer bağış ve gezi organizasyonları yapılarak sahte iyilik hareketi algısı oluşturulmaya çalışılmış, bunda da başarılı olunmuştur. Ulaşılan güç sayesinde, ülkemiz aleyhine lobicilik faaliyetlerini açıkça yürütmeye başlamış, o ülke idarelerinin ülkemiz aleyhinde tavır almalarını sağlamaya çalışmıştır.

Yurt dışındaki 4 bin 167 şüpheli hakkında soruşturma

Yazıda, soruşturmaya konu FETÖ'nün yönetici konumundaki şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın, Gabon ülkesindeki faaliyet ve eylemlerinin de Başsavcılıkça bu çerçevede değerlendirildiği anlatıldı.

Örgütün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin bertaraf edilmesi sonrasında bu durumun tüm dünyaya delilleriyle anlatılmasına rağmen örgütün bu ülkelerde sözde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği vurgulanan yazıda, şu değerlendirme yapıldı:

"Gelinen aşamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bürokrasisi ve istihbari kurumlarının başarılı çalışmalarıyla örgüt yapılanmasında önemli yeri olan şüphelilerin, diplomatik alandaki başarılı çalışmalar sonucu ülkemize iadesi sağlanmaya başlanmış, bu kapsamda FETÖ'nün Gabon'daki sözde eğitim kurumlarında ülkenin en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerinin çocuklarına sözde eğitim veren şüpheliler, MİT'in gözetiminde bu ülkeden deport edilerek ülkemize getirilmişlerdir. Şüphelilerin ülkemize getirilmesinin hemen sonrasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, örgüte müzahir medyada yaptığı açıklamalarıyla şüphelileri sahiplenmiş, icra edilen bu faaliyeti açıkça eleştirmiş, 'eşkiyalık' olduğunu belirtmiştir.

Soruşturma dosyasına giren evraklara göre, FETÖ'nün 110 yabancı ülkede amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, örgüt bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin isimlerinin bulunduğu tespit edilmiş olup, tüm şüpheliler soruşturma kapsamına alınmıştır."

Muhabir: Murat Kaya-Mustafa Hatipoğlu