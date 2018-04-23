'Geleceğin turizmcileri bu otelde yetişiyor'

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiye restoran ve konaklama hizmeti sunan uygulama otelinde pratik yaparak geleceğe hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA/İlhami Erkılıç

ERZURUM - İlhami Erkılıç

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiye restoran ve konaklama hizmeti sunan Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'nde pratik yaparak geleceğin turizmcileri olmak istiyor.

Kentte geçen yıl Atatürk Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan ve 76 yatak kapasitesiyle Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Van ve Malatyalıların yanı sıra İran ve Azerbaycan gibi ülkelerin vatandaşlarını ağırlıyor. Hasta refakatçilerine, kongre ve fuar organizasyonları katılımcılarına otel ve restoran hizmeti sunan uygulama otelinden yılda yaklaşık 13 bin kişi faydalanıyor.

Konaklamanın yanı sıra dünya mutfağı yemeklerinin hazırlandığı alakart hizmeti ile ATA ve Uzay restoranı bulunan otelde, öğrenciler hem çalışma hem de okulda gördükleri dersleri uygulama imkanı buluyor.

Otelden sorumlu Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cem Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıl önce hizmete giren otelin geçen yıl alınan senato kararıyla Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli ismiyle hizmete devam ettiğini söyledi.

Işık, oteldeki hizmetlere değinerek "Otelimiz hasta refakatçilerinin yanı sıra herkese açıktır. Restoranlarımızın toplam kapasitesi 300 kişi civarında olup burada farklı konseptte ulusal mutfaktaki yiyeceklerin servis edildiği ATA restoran alakart ile dünya konsepti üzerine kurulu yiyecek hizmeti sunan Uzay restoranımız da var. Otelimizi diğerlerinden ayıran temel özellik ise eğitim amaçlı, öğrenciler üzerine kurulu sistemle çalışmasıdır." dedi.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın 3. nesil üniversite misyonu ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Işık, öğrencilerinin otel sayesinde teoride gördüğü dersleri pratikte de uygulama imkanı bulup deneyim kazandıklarını ve daha donanımlı olarak turizm sektörüne hizmet vereceklerini ifade etti.

"Otel çalışanlarının tamamı turizm fakültesi öğrencisi"

Işık, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 600 kişinin otelde hizmet aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Otelimizde hasta refakatçilerine fiyatların uygun olması, personelin güler yüzlü ve bu işin okulunu okuyan öğrencilerle hizmet vermemiz bizi tercih edilir kılıyor. Otelde turizm işletmeciliği ve gastronomi mutfak sanatları bölümünden tam ve kısmı zamanlı, stajyer ile servis teknikleri gibi uygulama alanında yer alan dersler kapsamında tamamı turizm fakültesi öğrencileri çalışıyor."

Buradan kazanılan tecrübeler ile öğrencilerinin uluslararası gastronomi festivallerine de katıldıklarını dile getiren Işık, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizi uluslararası yarışlara ve başta İstanbul, Afyon ve Mersin gibi gastronomi festivallerine gönderiyoruz. Öğrencilerimiz de bizleri madalyalarla taçlandırıyor. Tesisimizde her yöreye özgün yemek yapıyoruz. Erzurum'a gelmek isteyenlerin konaklama olmasa bile restoranlarımızda lahana ve lor dolması, su böreği gibi kentin yemek kültürünü denemelerini tavsiye ediyoruz."

Otelde çalışan öğrencilerden Emre Yirmibeş de uygulama otelinin öğrenciler ve bölge halkı için büyük avantaj olduğunu aktardı.

Okulda gördükleri dersleri otel sayesindeki pekiştirdiklerini vurgulayan Yirmibeş, "Üniversitenin turizmi canlandırma ve sevdirme açısından böyle bir oteli öğrencilere sunduğu için başta Rektörümüz Çomaklı ve Işık Hoca'mıza teşekkür ederiz. Otelde hem mutfak hem de sunum kısmında yer alıyoruz. Okulda aldığımız eğitimle burada gördüğümüz çok farklı." diye konuştu.

"Geleceğin turizmcileri bu otelde yetişiyor"

Fakültenin Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Veysel Ütün ise otelde yarı zamanlı çalıştığını anlatarak burada menü hazırlayarak, sıcak çorba, salata ve tatlı yaparak bölümüyle ilgili konuları öğrendiğini belirtti.

Her çeşit yemek yapmayı öğrendiğine işaret eden Ütün, "Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca hazırlanan uluslararası yarışlara katılıp Antalya'da 3, Afyon'da da 2 kez Türkiye birincisi, İstanbul'da ise 2 kez Türkiye üçüncüsü oldum. Burası turizm öğrencilerine çok şey kattı. Geleceğin turizmcileri bu otelde yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Otelde yaklaşık 20 gündür konaklayan hasta yakını Mehmet Kan da "Otelin imkanları çok güzel. Temizliği, yemeği ve personelin güler yüzü bizi memnun ediyor. Bu tarz otellerin her yerde olması lazım. Hasta yakınlarına tavsiye ederim." dedi.