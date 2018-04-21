Gençler atalarını '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' ile anacak

ÇANAKKALE

Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırları içinde yer alan Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen "Çanakkale Milli Bilinç Kampı"nın hazırlıkları sürüyor.

"57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılacak izciler, katıldıkları kampta yürüyüş öncesi hazırlarını yapıp bu sürede konaklayacakları çadırları kuruyor.

Yürüyüşün gerçekleşeceği Kocadere'deki kamp alanının güvenliğini sağlayacak İstanbul Tuzla Komando Jandarma Tabur Komutanlığına ait 60 kişilik bölük ile Jandarma Komutanlığına ait ekipler de hazırlıklarını sürdürüyor.

"15 Temmuz'da olduğu gibi sela sesleriyle başlatıyoruz"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nü 2004 yılında başlattıklarını hatırlattı.

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Subaşı, şunları kaydetti:

"Bu sene anlamlı yürüyüşün 15'incisini düzenliyoruz. Şu anda hazırlık çalışmalarındayız. 250 izci gönüllü liderimiz burada kampı izcilerimize hazırlıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 170 personeli bu kampın altyapısı için çalışmalarını sürdürüyor. Kampın altyapısının tamamını İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden gelecek izci sayısının 6 bin olduğunu biliyoruz. Ayrıca 7 ülkeden yaklaşık 800 kadar da yurt dışından katılımcımız var. Bu faaliyeti 25 Nisan sabahı aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi sela, ezan ve top sesleriyle izcilerimizi güneş doğmadan uyandırarak başlatıyoruz."

Muhabir: Bülent Ersöz,Burak Akay