Guinness için 'dev' bağlamaya şekil veriyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan sınıf öğretmeni Uygun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için kestane ağacından teknesi 103 santimetre uzunluğunda bağlama yapıyor.

KAHRAMANMARAŞ - ERSOY SEVİNÇ

Kahramanmaraş'ta yaşayan sınıf öğretmeni Feramuz Uygun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için kestane ağacından teknesi 103 santimetre uzunluğunda ve tek parça olan bağlama yapıyor.

Pazarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Uygun, yaklaşık 18 yıl önce görev yaptığı köydeki bir düğünde kullanılması için çömçe (tahta kepçe) yaptı.

Bu sayede oymacılığa merak saran Uygun, ağaç oyma saz yapmaya başladı.

Evinin altına atölye kuran Uygun, okuldan arta kalan zamanlarını burada geçiriyor.

Uygun, bir süre önce de Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için tekne uzunluğu 103 santimetre olan kestane ağacından oyma saz yapmaya başladı.

"Bittiğinde boyu 235 santimetreye ulaşacak"

Feramuz Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapımı yaklaşık 6 ay içinde tamamlanacak bağlama bittiğinde boyu 235 santimetreye ulaşacak. dedi.

Uygun, "Daha önce de bu tür bir çalışmam oldu ancak bu kadar büyük değildi. Kestane ağacından yaptığımız sazımız sıra dışı boyuta ulaştı. Bittiğinde Guinness temsilcilerini ilimize davet edeceğim." şeklinde konuştu.



