Hatay'da 26 kaçak göçmen yakalandı

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pulluyazı kırsalında 18, Güveççi kırsalında iki, Şenköy mevkisinde de 6 olmak üzere 26 kaçak göçmeni gözetim altına aldı.

Suriyeli olduklarını öğrenilen 26 kişinin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalıştığı belirlendi.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Toktaş, Lale Köklü