İhraç edilen 15 hakim ve savcının itirazı reddedildi

ANKARA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 hakim ve savcının itirazını reddetti.

HSK Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Kurul, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm delilleri inceleyen Kurul, 15 hakim ve savcının taleplerini esastan reddetti.

Muhabir: Mehmet Tosun