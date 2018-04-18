INTERPA konferansında TİKA'nın polis eğitim projeleri tanıtıldı

ANKARA

Uluslararası Polis Akademileri Birliğinin (INTERPA) bu yıl yedincisi düzenlenen konferansında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen polis eğitim projeleri tanıtıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve TİKA'nın gözlemci olarak davet edildiği "Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar" konulu konferansa katılan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen polis eğitim programlarına dair bilgi verdi.

TİKA'nın, 2011 yılında kuruluşuna destek sağladığı INTERPA'nın yedinci konferansına davet edilmesinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, 10 yıl önce başlatmış oldukları Polis Eğitim Programı kapsamında şimdiye kadar 30 ülkeden 7 bin 500 polise eğitim verildiğini ayrıca ülkelerin suçla mücadele kapsamında gerçekleştirmiş oldukları altyapıyı geliştirme çabalarına da destek sağladıklarını ifade etti.

Sudan'a Vücut İzleri Geliştirme Laboratuvarı kurduklarını dile getiren Yılmaz, küresel düzeyde iş birliğini geliştirmeye önem verdiklerini ve bu amaçla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile iş birliği içinde eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi

Konferansa 38 farklı ülkeye bağlı 47 polis eğitim kurumu ile 5 uluslararası kuruluştan 105 temsilci katıldı.

Polis Akademisi öncülüğünde 2011'de İstanbul'da kurulan ve 56 ülkeden 72 üyesi bulunan INTERPA, Polis Akademileri arasında iletişime ve ortaklığa dayalı etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan verecek ortak bir platform oluşturmayı amaçlıyor.



Muhabir: Ömer Faruk Yıldız