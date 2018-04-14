İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı

İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 6 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Halil Demir

