Jandarmadan sınır köylerinde FETÖ operasyonu

EDİRNE

Edinilen bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır köyleri Paşaköy ve Ahırköy'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ihraç edilen eski memur M.M (36), örgütün şirketinde sekreterlik yaptığı belirlenen F.G.M (34), öğretmenlikten ihraç edilen C.Y (35), İstanbul Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan H.Y. ile Y.Y. (35), M.D. (25) ve E.D. (53) gözaltına alındı.

Zanlıların bir kısmında Bank Asya hesabı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kaydı, yurt dışı çıkış yasağı ve arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan operasyonlarda yakalanan 4 Afgan uyruklu kaçak da İl Göç İdaresi'ne yollandı.

Muhabir: Salih Baran