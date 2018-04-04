Karaman'dan kent meydanları için 15 milyon lale

Karaman'da geçen yıl lale üretimine başlayan firma, bu yıl iki katına çıkardığı ekim alanında ürettiği 15 milyon lale soğanını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

KARAMAN - Mehmet Çetin

Karaman'da geçen yıl lale üretimine başlayan firma, bu yıl iki katına çıkardığı ekim alanında ürettiği 15 milyon lale soğanını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, son yıllarda birçok kentte tarihi mekanların yanı sıra cadde, park ve meydanları süslüyor.

Anavatanı Anadolu olmasına rağmen adı Hollanda ile anılan lale soğanı, Türkiye'de yeniden hakkettiği öneme kavuşuyor. Konya ve Karaman'da bol miktarda yetiştirilen lale soğanları birçok belediye ve büyük marketlere gönderiliyor.

Yüksek verim ve ürüne yoğun ilgi sayesinde bu yıl ekim alanını 100 dekara çıkardı

Lale üretimi konusunda Hollanda'da incelemede bulunun ve geçen yıl ilk kez Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyündeki 50 dekar tarlasına lale eken Latif Ateş, yüksek verim ve ürüne yoğun ilgi sayesinde bu yıl ekim alanını 100 dekara çıkardı.

Mevsim koşullarından dolayı soğanların bu sene erken çiçek açtığı lale tarlasında oluşan rengarenk manzara, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

"Geçen yıl 10 milyon lale soğanı elde etmiştik. Bu yıl 15 milyon hedefliyoruz"

Atlas Lale'nin sahibi Latif Ateş'in kızı ve firmanın sorumlu müdürü Merve Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 30 yıllık zirai deneyimin ardından lale üretimine yöneldiğini söyledi.

Geçen yılki verimden çok memnun kaldıklarını, bu yıl 100 dekar alana lale soğanı ektiklerini anlatan Ateş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başka yerlerinde de lale soğanı üretimi var. Fakat buranın toprağı kırmızı ve humuslu. Bir ekiyorsun iki çıkıyor. Bu yüzden burayı tercih ettik. Geçen yıl 10 milyon lale soğanı elde etmiştik. Bu yıl 15 milyon hedefliyoruz. Bu üretimin ülkemize çok büyük ekonomik katkı sağladığının bilincindeyiz. Bunu daha da arttırabilmek için üretim kapasitemizi her yıl arttırmaya çalışıyoruz. Belediyeler, peyzaj şirketleri ve büyük marketlere lale soğanı satıyoruz."

"Doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz"

Bu yıl lalelerin normalden 15-20 gün önce çiçek açmaya başladığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Her gün onlarca kişi burayı görmeye geliyor. Şu anda lalelerin yarısından fazlası çiçek açtı. İnsanlarımız laleleri görmek için acele etsinler. Mayıs ayında gelirlerse istedikleri manzarayı göremeyebilirler. Bu günler tam zamanı. Tüm doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz."

"Araştırmalarımıza göre bu bölgede yetişen lale soğanları daha kaliteli"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da lalenin anavatanının Anadolu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Lale Avrupa'ya Kanuni Sultan Süleyman zamanında gitmiş bir çiçek. Fakat onlar üretmiş, biz bakmışız. Şimdi yeniden Karaman'da böyle bir lale tarlasını görmek memnuniyet verici. Araştırmalarımıza göre bu bölgede yetişen lale soğanları daha kaliteli. Laleyi çiftçilerimize alternatif bir ürün olarak öneriyoruz. Bu pazarda Karaman olarak biz de varız."