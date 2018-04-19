Kayseri'de özel bir kolejin öğrencileri "Afrin'de bir kalem de sen ol" kampanyası çerçevesinde türkü şöleni düzenledi.

KAYSERİ

Kayseri'de özel bir okulun öğrencilerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki çocukların eğitimine katkı sağlamak için türkü şöleni düzenlendi.

"Afrin'de bir kalem de sen ol" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında Kadir Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları da destek verdi.

Geliri Afrin'deki çocukların eğitimi için harcanacak konsere katılan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Artuk Bey" karakterini canlandıran Ayberk Pekcan ile "Abdurrahman Alp" karakterini canlandıran oyuncu Celal Al'a öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Anaokulu öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar tüm öğrencilerin sahne aldığı türkü şöleninde öğrencilerin seslendirdiği kahramanlık türküleri, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Muhabir: Murat Asil