Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi, ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Bu yolda yürüyecek ve haziran güneşi gibi sımsıcak bir zafere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, böylece bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğinin bütün dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'ın milletin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Bu ülkede bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve vatanımızın çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM'nin görevidir.

Atatürk'ün ifadesiyle 'Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceğini başka birinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.' Tarihte hakkını, hukukunu, iradesini tek bir adama bırakan hiçbir millet huzur ve refaha ulaşamamıştır. Milletimiz bu hatayı asla yapmayacak, kendi hakkına kararlılıkla sahip çıkacaktır. Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Bu yolda yürüyecek ve haziran güneşi gibi sımsıcak bir zafere hep birlikte ulaşacağız."

Kılıçdaroğlu, çocuklara bırakılacak en değerli mirasın, özgür ve adil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu bilinçle çalışacak, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye'yi kuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan