Kimlik ve ehliyet sorgulamasında yeni dönem

Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.

ANKARA

Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.

Güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla barkod ve karekod okuyucu sistem geliştirildi.

Sorgulamalar sırasında kullanılmak üzere alınan 125 barkod ve karekod okuyucu cihazdan 60'ı Emniyet Genel Müdürlüğü, 65'i Jandarma Genel Komutanlığına verildi.

Yeni sistem, ilk kez Ankara'nın Gölbaşı girişinde bulunan uygulama noktasında kullanıldı.

Uygulama noktasında görevli ekiplerce durdurulan araçlarda bulunan kişilerin kimlik ve sürücü belgeleri yeni sistemle sorgulandı.

Sistem, yeni kimlik kartları ile sürücü belgeleri üzerinde bulunan barkod ve karekodların cihaza okutulmasıyla çalışıyor. Cihaza okutulan kimlik ve sürücü belgesine ait bilgiler 2 saniye içerisinde ekranda görülebiliyor.

Sorgulamalar, jandarma ekiplerince Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS), polisler tarafından ise Emniyet Bilgi Sistemi (Pol-Net) sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ülke genelinde uygulanan her türlü emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında kullanılacak sistem sayesinde kimlik ve sürücü belgesi sorgulamaları daha hızlı yapılacak, sorgulamalar sırasında meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yeni sistemin ilk kez kullanıldığı uygulama noktasında vatandaşların kimlik ve sürücü belgelerini kontrol etti.

"Süratli, sağlıklı ve çağdaş bir hizmet"

Yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulunan Orgeneral Çetin, hizmeti vatandaşı hizmetin ayağına götürme amacıyla yeni barkod ve karekod okuma sisteminin polis ve jandarmanın uzman ekiplerince geliştirildiğini söyledi.

Sistemin dünyada bir ilk olduğuna dikkati çeken Çetin, "Vatandaşımızın kontrol ve denetimini onların zamanını fazla almadan süratli ve doğru şekilde yapmak için bu cihazı bundan sonra yol kontrol noktalarında göreceksiniz. Bu süratli, sağlıklı ve çağdaş bir hizmet olarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur." diye konuştu.

Şu anda 40 milyon vatandaşın yeni kimlik kartını aldığını hatırlatan Çetin, diğer vatandaşların da bir an önce yeni kimlik kartlarını almasının yararlı olacağını dile getirdi.

"Vatandaşlarımıza kolaylık getirecek"

Altınok da barkod ve karekod okuma sistemiyle uygulamalarda vatandaşın kimlik ve sürücü belgesinin iki saniyede kontrol edilebildiğini belirterek, uygulamanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Nüfus müdürlüklerinden günlük 65 bin civarında yeni kimlik kartı, yaklaşık 10 bin de yeni sürücü belgesi müracaatı olduğunu kaydeden Altınok, "Bu hızlı bir şekilde yeni kimlik kartı ve sürücü belgelerine geçtiğimizi gösteriyor. Bu sistem de vatandaşlarımıza kolaylık getirecek. Personelimiz de yol arama noktalarında daha fazla vatandaşı kontrol edebilme imkanına sahip olacak." dedi.

Yeni sistemle kimlik ve sürücü belgeleri sorgulanan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Muhabir: Orhan Onur Gemici