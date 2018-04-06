'KKTC ile Antalya arasında haftada üç gemi seferini planlıyoruz'

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, "KKTC ile Antalya arasında gidiş geliş haftada üç gemi seferinin yapılmasını planlıyoruz." dedi.

ANTALYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC ile Antalya arasında gidiş geliş haftada üç gemi seferinin yapılmasını planladıklarını bildirdi.

Ataoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaretinde ülkesi ile Türkiye arasında dostluk bağının yanı sıra turizmde de önemli adımlar atıldığını belirtti.

KKTC'ye Türkiye'den giden turist sayısını artırmak istediklerini ifade eden Ataoğlu, KKTC ile Antalya arasında 400 kişilik lüks gemilerle ulaşım seferleri için çalıştıklarını ve yaz dönemi öncesinde bu seferlerin devreye gireceğini kaydetti.

Ataoğlu, seferlerin Girne'den Antalya ve Alanya'ya yapılmasının planlandığını anlatarak, "KKTC ile Antalya arasında gidiş geliş haftada üç gemi seferinin yapılmasını planlıyoruz. Umarım yaptığımız çalışmalar neticesi acenteler turistlere ikinci bir alternatif olarak Kuzey Kıbrıs'ı da sunabilecek. Ayrıca gemiler havayoluna alternatif ulaşım olacak." dedi.

"Medya köprüsü kurmak istiyoruz"

AGC Başkanı Mevlüt Yeni de yavru vatanı çok önemsediklerini, Antalya ile KKTC arasında önemli dostluk bağının olduğunu vurguladı.

KKTC ile Antalya arasında medya köprüsü oluşturmak istediklerini ifade eden Yeni, "Hem ada hem bu tarafta ticaret yapmak, mesaj vermek isteyen herkesin bu medya köprüsünü kullanabileceğini, bunun da temelinin sağlam olduğunu duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Levent Kişi