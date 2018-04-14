Köylüler sınırları kaldırıp 'güç birliği' yaptı

Fotoğraf: AA/ Ömer Ertuğrul

YOZGAT - ÖMER ERTUĞRUL

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, sınırları kaldırılan tarlaların birleştirilmesiyle hayata geçirilen uygulama, işsizlik sorununun çözüldüğü köyün göç almasını sağladı.

İlçede 2009 yılında göreve başlayan dönemin kaymakamı İsmail Şanlı'nın öncülüğünde köy muhtarı Hüseyin Ünal’ın girişimi sonucunda başlatılan proje kapsamında, köylüler sınırları kaldırıp arazilerini birleştirerek 10 bin 920 dekar alanı tek tarla haline getirdi. Yapılan iki etap projeyle 5 bin 540 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesi 25 yıllığına bir şirkete kiralandı.

Köylüler bir yandan arazilerinin kira bedelini alırken bir yandan da bahçede kadrolu işçi olarak çalışarak evlerinin geçimini sağlamaya başladı. Köyde çalışmak isteyen kadınların tamamı iş sahibi olurken, çevre köylerdeki vatandaşlara da iş imkanı sunuldu. Çalışan kadınların tamamı evlerini ve eşyalarını yenilerken bazıları da kendilerine otomobil aldı.

Güçlerini birleştiren köylülerin hayata geçirdiği örnek uygulamayla 70 köylü, kadrolu olarak meyve üretimi yapan şirket bünyesinde istihdam edildi. İşsizlik sorununu çözdüğü gibi köyün çevreden göç almasını dahi sağlayan uygulama kapsamında, hasat mevsiminde çalışan işçi sayısı 900'e kadar yükseliyor.

Bahçenin kurulumunda görev yapan eski köy muhtarı Hüseyin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce köylerinde kuru tarım yapıldığını, buğday ve arpa ektiklerini söyledi.

Hububat üretimi masrafların yüksek olmasından dolayı köyde göçün fazla olduğunu anlatan Ünal, 2009 yılında dönemin kaymakamı İsmail Şanlı'nın öncülüğünde başlatılan çalışmaya köylünün destek verdiğini ve projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Köyde yaklaşık 850 kişinin hissesinin bulunduğu 630 parselin sınırlarının kaldırılmasıyla 10 bin 540 dönümlük bir alan elde edildiğini bildiren Ünal, "Sadece sınırlardan 600 dönüm yer elde ettik. İki etap oluşturulan projenin 5 bin 540 dönüm alanı meyve bahçesine dönüştürüldü. Bin 50 dönüme kiraz, 3 bin 500 dönümüne elma, 600 dönüme şeftali, kalan kısmına ise armut fidanı dikildi." dedi.

Köy nüfusu 150 kişi arttı

Bahçe işlerinde köy halkının çalıştığını vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Eşler çalışıyor, çocuklar çalışıyor. Köyümüzde gelir seviyesi arttı, insanlar para kazanıyor. Kadınların kendilerine özgüveni geldi. Varlık olunca insanlar da iyi geçiniyor. Evler yenileniyor, eşyalar yenileniyor. Kızlar çeyizini yapıyor. Gençler evlenemiyordu, şimdi evleniyor. Köyümüzün nüfusu 150 kişi arttı. İl dışında çalışanlar gelip şimdi kendi köyünde, kendi arazisinde çalışıyor. Sınırları kaldırdık, gücümüzü birleştirdik. Daha önce bir teneke buğday satıyorduk ki bir kilo kiraz etsin. Gücümüzü birleştirdik, para kazanmaya başladık. İnsanlar iş, aş sahibi oldu."

Köy halkından Nihat Ünal, kendi arazilerinde iş sahibi olduklarını, hem kira geliri aldıklarını hem sosyal güvenceye kavuştuklarını, hem yılın 12 ayı maaş alarak sabit gelir sahibi olduklarını aktardı.

Bahçede çalışan kadınlardan Şeyme Arslan da daha önce iş imkanı olmadığı için ev işleri yapıp çocuklarına baktıklarını, bahçenin kurulmasıyla birlikte kendisinin ve köydeki kadınların iş sahibi olduğunu dile getirdi.

Bahçede eşiyle beraber çalıştığını belirten Arslan, "Evimiz iyi değildi, burada kazandığımız parayla evimizi ve eşyamızı yeniledik. Kendime otomobil aldım, ehliyet aldım. Burası bizim için güzel bir kaynak oldu, bize güzel bir iş yeri oldu. Kadınlar evde yatıyordu, eşlerimiz gurbete gidiyordu. Hiçbir iş kaynağı yoktu. Şimdi yılın 12 ayı çalışıyoruz, sigortamız yatıyor, hasat zamanında 600-700 işçi çalışıyor, şuanda budama yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden takip ediyorlar. Her köye bu şekilde bir bahçe yapılırsa iyi olur, en azından göç engellenir, bizim köyde göç durdu." ifadelerini kullandı.

Hatice Yüksel, daha önce geçim sıkıntısı çektiklerini, şimdi bahçede çalışarak iki çocuğunu okuttuğunu söyledi.

İş sahibi oldukları için hayvanlarını çoğalttıklarını, traktör ve araba aldıklarını anlatan Yüksel, "Sabah erken kalkıyoruz buraya geliyoruz. Burası bizim iş yerimiz oldu. Şuan budama yapıyoruz, hasat zamanı hasat yapıyoruz, taban sürgünü alıyoruz, boru takıyoruz, her işi yapıyoruz. Kendi tarlamızda küçük bahçemizde uğraşıyorduk, bir şey kazanamıyorduk. Buranın verimi daha güzel, şimdi daha çok kazanıyoruz." diye konuştu.