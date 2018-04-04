Küçük Ağrı Dağı'nda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı

IĞDIR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı olan ve İran sınırında yer alan Küçük Ağrı Dağı mevkisinde arazi arama taraması yapan 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri Kars'taki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ilçesi kırsalındaki çatışmada 2 askerin yaralandığını belirtti.

İlhan, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "İki askerimiz yaralı olarak hastanemize geldi. Askerlerimizin genel sağlık durumları şu an çok şükür gayet iyi. Bir askerimizi servise aldık, kolunda kırık olan diğer askerimizi ise Kars'taki üniversite hastanesine sevk ettik" dedi.

Olayın ardından Iğdır Valisi Enven Ünlü, Iğdır İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Iğdır Devlet Hastanesine gelip yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.