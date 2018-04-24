Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası Mehmet Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

anasayfa > Türkiye 24.04.2018

Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası Mehmet Erdoğan'ın cenazesi defnedildi.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası vefat eden 56 yaşındaki Mehmet Erdoğan için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mehmet Erdoğan'ın yakınları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu katıldı. 

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi, Topkapı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhabir: Halis Akyıldız


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