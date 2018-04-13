Miraç Kandili idrak edildi

İSTANBUL

İstanbul'da Miraç Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde program düzenlendi.

Eyüp Sultan Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kandil vesilesiyle oruç tutan bazı vatandaşlar cami avlusunda iftar yaptı.

Miraç'ın öneminin anlatıldığı vaazın ardından, mevlit okundu, dualar edildi.

Ayrıca, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği tarafından caminin avlusunda Mescid-i Aksa'nın maketi sergilendi.

Vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesine de ziyarette bulunup dua etti.

Bu arada, İstanbul'daki birçok camide kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Selimiye'de Miraç Kandili

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.

Edirne'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.