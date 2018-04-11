Muğla'da sucuk çalan kedinin kafeste hapsedildiği iddia edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir süpermarkete girerek ürünlere zarar verdiği ve sucuk çaldığı ileri sürülen kedinin, işletme yetkilileri tarafından bir kafese hapsedildiği öne sürüldü.

MUĞLA



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir süpermarkete girerek ürünlere zarar verdiği ve sucuk çaldığı ileri sürülen kedinin, işletme yetkilileri tarafından bir kafese hapsedildiği öne sürüldü.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir süpermarkette yaşandığını iddia etti.

Kediye böyle bir cezanın verilmesini şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Uslu, "Sucuk çaldığı gerekçesiyle kediyi hapsetmişler. Duyarlı bir vatandaş derneğimize bildirdi. O bölgeye yakın olan bir üyemiz sağ olsun kediyi kurtardı." dedi.

Uslu, bilinen bir süpermarketin çalışanlarının böyle bir şeyi nasıl yaptığına anlam veremediğini ifade etti.

Öte yandan kedinin kafes içindeki anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muhabir: Ali Ballı