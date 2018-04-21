Nisan karı Tendürek'te ulaşımı aksattı

Ağrı-Van karayolunun Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

AĞRI

Ağrı-Van karayolunun Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğunluğu tırlardan oluşan çok sayıda araç yolda kaldı.

Tendürek Geçidi'nin özellikle Somkaya ve Gülizar köyleri arasında kalan rampayı çıkamayan tır sürücüleri nedeniyle 1 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

Yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşların kurtarılması için bölgeye Ağrı ve Van'dan karayolları ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan karayolları ekipleri, mahsur kalanların kurtarılması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sürücülerden İran uyruklu Ahmet İbrahim Pur, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Somkaya ile Gülizar arasında 2 saattir bekliyorum. Van istikametine doğru Yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu." dedi.

Sürücü Alpay Tekin de ticaretle uğraştığını, Van'a giderken Tendürek Geçidi'nde kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.

Muhabir: Göksel Cüneyt İğde