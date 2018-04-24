Operasyondaki Mehmetçik'in yemeği anne eli değmiş gibi

Fotoğraf:AA/Şahin Oktay

KOCAELİ - ŞAHİN OKTAY

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen harekatta görev alan askerlerin günlük besin ihtiyacını karşılayan yüksek kalorili rasyon paketleri, Gebze'de faaliyet gösteren modern tesislerde özenle hazırlanıyor.

Alanda görev yapan Mehmetçik'in rasyon paketlerinin yerli olarak üretilmesi için yüzde 100 Türk sermayesiyle 1997 yılında kurulan Unifo Gıda, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GOSB) fabrikasında başta TSK olmak üzere çok sayıda ülke ordusunun yüksek kalorili hazır gıda ihtiyacını karşılıyor.

Mehmetçik, günlük rasyon paketlerinin içinde yer alan Unifo Gıda'nın yerlileştirdiği alevsiz ısıtıcıyı kullanarak, etli kuru fasulyeden kavurmaya, düğün çorbasından sebzeli bulgur pilavına kadar Türk mutfağının tüm lezzetlerini operasyon şartlarında sıcak bir şekilde tüketebiliyor.

Unifo Gıda Genel Müdür Yardımcısı Emir Osman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 1998 yılında Türkiye ve bölge ülkelerinin paketlenmiş, tüketime hazır yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

İnsanların tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının her geçen gün farklılaştığını belirten Aksoy, çalışan kadın oranı her geçen gün yükseldiği için mutfakta geçirilen vaktin de hızla azaldığını kaydetti.

Aksoy, artık insanların zamanı verimli kullanmaya önem verdiklerini dile getirerek, Gebze'deki modern tesislerinde insanlara istedikleri zamanı kazandıracak çözümler ürettiklerini ifade etti.

Üretimde kullandıkları çabuk pastorizasyon (HTST) teknolojisinin insanoğlunun ilk uzaya gidiş hikayesine dayandığını anlatan Aksoy, "Astronotların uzayda yemek ihtiyacını çözümlemek için ilk kez ABD'de geliştirilen teknolojiyi 1998 yılında yerlileştirdik. Şu anda ürünlerimizi başta TSK olmak üzere iç ve dış piyasada müşterilerimize sunuyoruz." diye konuştu.

110 çeşit ürün

Aksoy, Unifo Gıda olarak hizmet verdikleri her coğrafya için farklı damak tatları oluşturduklarına dikkati çekerek, "Türkiye için 50'nin üzerinde yemek çeşidimiz var. Yine ihracat yaptığımız her ülke için ayrı baharatlarla ayrı proseslerle oluşturduğumuz 70 çeşit yemek mevcut. Toplamda 110 yemek çeşidimiz var ayrıca hazır yemeğin dışında sandviç gibi atıştırmalık ürünlerimiz de mevcut. Günde yaklaşık 150 bin yemek, 50 bin sandviç üretim kapasitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerinin lezzet ve kalite açısından evde pişen yemekten hiçbir farkının olmadığını vurgulayan Aksoy, çok geniş bir ürün yelpazeleri bulunduğunu anlattı.

"Birçok Müslüman ordunun hazır gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Aksoy, Gebze'deki fabrikada 6 gün 24 saat üzerinden günde 3 vardiya çalıştıkları bilgisini vererek, toplam 400 kişiyi istihdam ettiklerini ve bunların da yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğunu bildirdi.

"Unifo Gıda olarak 12 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ciromuzun yüzde 30'unu ihracattan elde ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'ye katmadeğer üreten bir firmayız." diyen Aksoy, ülkenin domates, patates gibi tarım ürünlerine katmadeğer katıp, yemek olarak ihraç ettiklerini, bu sayede tarıma katkı sağladıklarını vurguladı.

İhraç ürünlerinin yüzde 90-95'inin savunma sektörüne yönelik olduğunun belirten Aksoy, "Bölgedeki birçok Müslüman ordunun hazır gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Rasyon paketi anlamında helal belgeli çok önemli bir tesisiz. Bu anlamda da Müslüman coğrafyadaki ülkeler helal sertifikamızdan dolayı bizi özellikle tercih ediyorlar. Türkiye'nin zirai ürünlerinin lezzetinden ve kalitesinden dolayı da memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Libya, Gürcistan gibi birçok ülkeye ihracatımız mevcut." bilgisini paylaştı.

Operasyondaki Mehmetçik'e sıcak yemek

Aksoy, yaptıkları işin en kutsal tarafını TSK'ye verdikleri hizmetin oluşturduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askerin kalori, vitamin, mineral, protein ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan reçetelerimiz marifetiyle TSK'ye de hizmet ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sahada olan askerimize yemeklerimiz buradan gidiyor. Millet olarak hepimizin kafasında 'Askerimiz orada ne yeyip içiyor? sorusu vardı. Öncelikle halkımıza şunu söyleyebilirim, gerçekten Mehmetçiğimiz anne eli değmiş gibi en sağlıklı, en kaliteli, en güvenilir yemeği yiyor. Lezzet anlamında da reçetelerimiz özenle hazırlanıyor, en iyi hammaddeler kullanılıyor. 50'ye yakın çeşidimizle hizmet veriyoruz. Şu anda TSK için günlük ortalama 100-150 bin porsiyon üretimimiz mevcut."

Cephedeki bir askere verilebilecek en büyük moralin iyi bir yemek ve sıcak bir çay olduğunu dile getiren Aksoy, "Biz bunu sağladığımız için askerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz. Zaman zaman Mehmetçikten teşekkür mesajları alıyoruz. 'Biz böyle döner yememiştik', 'Annemin kuru fasulyesi gibi', 'Çorbanız çok güzelmiş, böyle düğün çorbası içmemiştim', 'Allah razı olsun, aynı köyümdeki gibi' şeklinde mailler aldıkça bütün yorgunluğumuz gidiyor." şeklinde konuştu.

Yemekle teknolojiyi buluşturuyorlar

Aksoy, firma olarak teknolojiye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güzel yemeğini de yapsanız sunum sıcaklığı çok önemlidir. Etli bir yemeği soğuk tükettiğiniz zaman hiçbir lezzet vermez. Askerimizin yemeğini cephede en doğru şekilde ısıtabilmesi için alevsiz ısıtıcı geliştirdik. Alevin sahada birçok stratejik taktik dezavantajı var. Bunun için sadece yarım bardak suyla aktive olabilen ve 2-3 yemeğe kadar ısıtabilen alevsiz ısıtıcı geliştirdik. Bunu da TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirip TSK'nin kullanımına sunduk. Bu üründen sadece askerimiz değil, aynı zamanda doğada spor yapmak isteyen outdoor sporlarla ilgilenenler de faydalanabiliyor."