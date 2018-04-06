Osmangazi Üniversitesinde hayatını kaybedenler için tören

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi.

Araştırma görevlisi Volkan B'nin dünkü silahlı saldırısında hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Türk bayrağına sarılı naaşları, rektörlük binası önüne getirildi.

Cenazelerin alınması sırasında Mikail Yalçın'ın babası Ömer Yalçın ve ağabeyi Habil Yalçın, üniversite yönetimine tepki gösterdi. Cenazelerin alana getirilmesinin ardından acılı aileler tabutlara sarılarak ağladı. Tören sırasından bazı vatandaşlar, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'e tepki göstererek, istifaya çağırdı.

Törene, ölenlerin yakınları ile Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir milletvekilleri Cemal Okan Yüksel ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı duanın ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine götürüldü.

Öte yandan, şüpheli Volkan B'nin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmanın ardından ESOGÜ'deki görevinden uzaklaştırılan Yalçın Bay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili yerlere verdiği dilekçelere karşılık hiçbir işlem yapılmadığını savundu. Dört ülkücü arkadaşını kaybettiğini dile getiren Bay, "Benim 4 ülkücü arkadaşımı bu adam vatandaşlık görevi için mi katletti? Bu adam akıl hastasıysa neden ruhsatlı silah verdiler?" ifadesini kullandı.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan B, fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Kurbanların öz geçmişleri

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın:

Tokat'ın Turhal ilçesinde 1985 yılında dünyaya gelen Yalçın, 2006 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yalçın, 2006-2011 yılları arasında matematik öğretmenliği yaptı.Yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamlayan Yalçın, 2011 yılında ESOGÜ'de araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yalçın, ESOGÜ'de "Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi" alanında doktorasını tamamlayarak 2016 yılında Dr. Öğretim Üyesi oldu. 2 Ocak 2018 tarihinde ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanan Yalçın, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Eğitim Fakültesi Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1970 yılında dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesinde 2006 yılında lisans eğitimini tamamlayan Özmutlu, 1993 yılında Seyitgazi Belediyesinde memuriyet hayatına başladı, 1994 yılında ESOGÜ'ye atandı. Üniversitenin çeşitli birimlerinde memur, teknisyen ve şef olarak görev yapan Özmutlu, 2011 yılında ESOGÜ Turizm Fakültesi Sekreterliğine, 2012 yılında ise Eğitim Fakültesi Sekreterliğine atandı. Özmutlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak:

Kayseri'nin Han ilçesinde 1985 yılında dünyaya gelen Çağlak, 2007 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Florida State Üniversitesinde fen eğitimi alanında 2010 yılında tamamlayan Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak, aynı üniversitede 2015 yılında "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanında doktorasını tamamladı. ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 2016 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Çağlak, 2017 yılında Dr. Öğretim Üyesi unvanı kazandı.

Araştırma görevlisi Yasir Armağan:

Tokat'ta 1983 yılında dünyaya gelen Armağan, 2005 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2005-2013 yılları arasında matematik öğretmenliği yapan Armağan, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. Armağan, 2012 yılında ESOGÜ'de Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2013 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Armağan, aynı yıl ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsüne görevlendirilerek, akademik çalışmalarına devam etti. Armağan, evli ve 2 çocuk babasıydı.