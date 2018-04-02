Otizm Farkındalık Günü için maviye büründüler

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde tarihi ve önemli yapılar mavi ışıklara büründü.

İSTANBUL

Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, "Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.

Medipol Başakşehir'in stadı da mavi ışıkla aydınlatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in stadı da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

Amasya'daki Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alan da mavi ışıklarla aydınlatılan mekanlar arasında yer aldı.

Muhabir: Mehmet Ali Derdiyok, Ercan Çakar