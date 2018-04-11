Pamukkale EHTTA'ya üye oldu

DENİZLİ

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliğine ​(European Historic Thermal Towns Association - EHTTA) üye olduklarını bildirdi.

'Beyaz cennet'in antik havuzunda kaplıca keyfi



Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuzun yanı sıra farklı özellikteki sıcak suların kullanıldığı uluslararası standartlardaki tesisleriyle ziyaretçilerine "beyaz cennet"i sunuyor. pic.twitter.com/9jzf61GONB — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 12, 2018

Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlattıkları EHTTA üyelik sürecini tamamladıklarını belirtti.

EHTTA'nın 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Gürlesin, bu birliğin ilk kuruluş aşamasında 5 ülke ve 6 şehrin yer aldığını, son gelinen noktada ise 41 şehir ve 16 ülkeyi kapsadığını kaydetti.

Pamukkale'nin günü birlik turizmden kurtulması için yaptıkları çalışmalardan sonuç alınmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Gürlesin, şöyle konuştu:

"Ben Avrupa Tarihi Kentler Termal Birliğine üye olunmasını çok önemsiyorum. Kurucu ülkeler Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Belçika Avrupa'da termal turizmde önemli yere sahip. Bu ülkeler termal sağlık turizminde ciddi pay alıyorlar. Biz de bu paydan daha çok niye almayalım diye düşünerek 2017 yılında başlattığımız üyelik sürecini 2018 yılında tamamlamış olduk."

Muhabir: Mehmet Ali İlnem