Sakarya'da mobilya fabrikasında yangın

SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çalışanların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer birimlerden gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Gürkan Özer