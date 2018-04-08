Siirt'te Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere bugün ziyaret edeceği Siirt'te, farklı noktalara Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları yerleştirildi.

SİİRT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Siirt'e gerçekleştireceği ziyaret, şehirde heyecan yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere ziyaret edeceği kentin farklı noktalarına Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları yerleştirildi.

Billboardlara ve aydınlatma direklerine "Sayın Cumhurbaşkanımız memleketinize hoş geldiniz", "Dünya 5'ten büyüktür", "Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet" ve "Evliyalar şehrine hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.

Vatandaşlardan İsmet Açıkgöz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt ziyaretini uzun süredir özlemle beklediklerini söyledi.

Erdoğan'ın ziyaretinden onur duyduklarını ifade eden Açıkgöz, "Siirt ziyaretinde kendilerinden güzel müjdeler bekliyoruz. Mutluyuz ve sevinçliyiz." dedi.

İsmet Kızılay da Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret ile heyecanlandıklarını belirtti.

Erdoğan'ın kenti her gelişinin müjdelerle dolu olduğunu dile getiren Kızılay, "Cumhurbaşkanımızı destekleyip ona sahip çıkmak, milli bir davaya sahip çıkmaktır." dedi.

Veysel Akkoyun da ziyaretten duydukları memnuniyeti aktardı.

Muhabir: Fecri Barlık, Recep Çelik