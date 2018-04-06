Silahlı saldırıda yaşamını yitirenler törenle uğurlanacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için saat 11.00'de üniversitede tören yapılacak. anasayfa > Türkiye 06.04.2018 Emrah Yaşar Eskisehir

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için saat 11.00'de üniversitede tören düzenlenecek. Araştırma görevlisi Volkan B'nin dün silahlı saldırısı sonucu öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde acılı aileler ile yakınlarının bekleyişi sürüyor. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )