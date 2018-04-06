Suriye sınırına 'Süleyman Şah Namazgahı'

HATAY

Kocaeli'nin Darıca Belediyesi ile Hatay'ın Hassa Belediyesi iş birliğiyle Suriye sınırında inşa edilen "Süleyman Şah Namazgahı" törenle ibadete açıldı.

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki Köroğlu Tepesi'nin eteğinde yapımı tamamlanan namazgahın açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Emin Okuyucu ve Cafer Erol, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katırcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, 600 yıllık medeniyetin torunları olarak inançlarının gereği nerede bir mazlum ve mağdur varsa din, dil, ırk ayırt etmeden hemen yardımına koşan necib milletin fertleri olduklarını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye sınırında terör devletinin kurulmasına "Dur" demek için başlatıldığını belirten Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"İşte biz böyle bir milletiz. Neden, niçin bunların sebebini aylardır, günlerdir anlatıyoruz? Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, tüm yetkililer dile getiriyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Uluslararası anlaşmalardan kazandığımız yetkiler çerçevesinde sınırımızda bir terör devleti kurulmasın diye, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e, sınır bölgelerimizde yaşayan insanlarımızın başlarına, evlerine, camilerine roketler düşmesin diye."

Darıca Belediye Başkanı Karabacak da medeniyet coğrafyasında özgün örneklerine rastlanılan namazgahın birini de Suriye sınırına inşa ettiklerini dile getirdi.

Namazgahın yapımının 5 günde tamamlandığını ve 120 metrekare olduğu bilgisini veren Karabacak, şunları söyledi:

"Bizim ordumuz, şerefli ordumuz, kahraman ordumuz işte Afrin'de ülkemizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadele etmek, sınırımızı, ülkemizi, insanımızı korumak için burada bir sınır harekatına başladı. Bu harekatın başlamasıyla askerlerimiz zaman zaman basından takip ettik, gördük. Ve onların topluca bir bölgede namaz kıldıklarını görünce aklımıza ecdadımızın yaptığı namazgahlar geldi. Fatih Sultan Han dedemizin yapmış olduğu örnek çalışmayı günümüze taşıdık.

'Afrin'de sınırımız için mücadele eden kahraman askerimizin hatıratına, şehitlerimizin hatıratına burada yaşayan vatandaşlarımızın güzel bir şekilde hatırlamaları için güzel bir namazgah inşa edelim.' dedik ve yetkililerle istişareler yaparak böyle bir yapıyı ortaya koyduk."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dualar eşliğinde namazgahın açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından namazgahta Cuma namazı kılındı.

Törende Afrin'de şehit olan askerler anısına namazgahın yanındaki boş alana 52 zeytin fidanı dikildi.



Muhabir: Hilmi Tunahan Karakaya, Lale Köklü