Suriyeli gençler için üniversite kapısını aralayacak sınav

Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayaline kavuşamayan Cerablus ve Bab'daki öğrencilere yönelik sınav yapmaya hazırlanan Harran Üniversitesi, Afrin'e de el uzatmak için kolları sıvadı.

GAZİANTEP - KEREM KOCALAR

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürlüklerine kavuşan Suriye'nin Bab ve Cerablus kentlerindeki gençler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapan Harran Üniversitesi (HRÜ), Afrin'deki gençler için de harekete geçiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen Cerablus'ta gençlerin eğitim hayatına katılmasına destek amacıyla üniversite olarak karar alındı.

Bu kapsamda Suriye'nin Cerablus ilçesinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan YÖS yapılacak. Cerablus'un yanı sıra Bab kentinde de çalışmalar yürüten üniversite yönetiminin hedefinde Afrinli üniversite hayali kuran gençler de bulunuyor.

HRÜ Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Abdulkadir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı öğrencilerin ilgi gösterdikleri bir bilim yuvası olduklarını söyledi.

Bu yıl itibarıyla bin 250'si Suriyeli olmak üzere bin 500 yabancı öğrenciye hizmet verildiğini anlatan Aydın, gelecek yıldan itibaren daha fazla yabancı öğrenciyi bünyelerine katmak istediklerini, bu kapsamda da kontenjanın artırılacağını vurguladı.

Bir yandan üniversitenin ve öğrencilerinin gelişimi için çaba gösterirken bir yandan da eğitime bir şekilde uzak kalmış gençlere ulaşmayı hedef edindiklerini belirten Aydın, bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki TSK tarafından özgürleştirilen bölgelerde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin yaptığı çalışmalar sayesinde Cerablus ve Bab gibi bölgelerde eğitim sorununun büyük oranda çözüldüğünü ancak yükseköğretim alanında da daha iyi noktalara gelinmesi için kolları sıvadıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"YÖS için çalışmalara Cerablus'ta başladık, Bab'da da devam ediyoruz. Savaş nedeniyle ara verilmiş bir eğitim var bu bölgede. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı çalışmalarla sıkıntının belirli bir aşamaya kadar çözüldüğünü gördük. Bab ve Cerablus'tan sınav için yoğun talep var, ilerleyen süreçte bu uygulamayı Afrin'e de ulaştırmayı planlıyoruz."

Aydın, YÖS için bölgedeki başvuruların 1 Mayıs'a kadar devam edeceğini, 6 Mayıs'ta da söz konusu bölgelerde sınavın gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Bölgede çok başarılı öğrencilerin olduğuna işaret eden Aydın, "Bu öğrencilerin ülkemizde değerlendirilmesini arzuluyoruz. Bu beyinlerin, hem ülkemize hem de kendi ülkelerine katkıda bulunmasını arzuluyoruz." diye konuştu.