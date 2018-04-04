İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada gizli tanık, "Tabanca, Gülen'in en mahrem 40 talebesinden birisidir. Bu talebelerdeki bilgiler dışarı sızdığında talebeler infaz edilecek kadar önemli bilgilerdir." dedi.

İZMİR



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tabanca ile avukatı katıldı.

Gizli tanık "Zaman", Tabanca'nın örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile 1970'li yıllarda üniversitede okurken tanıştığını, Buca'da örgütün ilk evlerinde kaldığını, Gülen'in ilk talebelerinden olduğunu belirterek, Tabanca'nın Gülen'in özel seçtiği "mahremin mahremi" olarak nitelendirdiği imamlardan olduğunu söyledi.

"Özel büyüler ve değişik sihirler yapıyordu"

Tabanca'nın örgüt içinde özel işlerle ilgilendiğini belirten gizli tanık, "Özel büyüler ve değişik sihirler yapan birisidir. Bize 8 ay boyunca yaptığı toplantılarda, Fetullah Gülen'in yaptığı işleri, örgütün yapısını ve faaliyetlerini detaylı anlattı. Samanyolu TV'deki dizilerle verilen gizli mesajları detaylı şekilde anlattı." dedi.

Gizli Tanık, 2010 yılında sözde "Ege Bölgesi'nin büyük imamlarının" katıldığı mahrem bir toplantıda ses kaydı yaptığını ve muhafaza ettiğini, soruşturma çerçevesinde başsavcılığa verdiğini ifade ederek, Tabanca'nın toplantılarda "devletin içerisinde özel bir yapının olduğunu" söylediğini belirtti.

Diziler yoluyla darbe mesajı

Tabanca'nın cinlerle istihbarat topladığını iddia ettiğini aktaran tanık, şunları anlattı:

"Tabanca'nın anlattığına göre Fetullah Gülen 1984'te darbenin nasıl yapılacağını anlatmış. Tabanca bize sohbette 'Ahir zamanda Yecüc ve Mecüc yeryüzünü istila edecektir. Bu istilaya karşı yeryüzünde sıkıştırılan Müslümanlar Hur Dağı'na kaçacaklar. Sonra Cenab-ı Hakk, gökten göndereceği kartalların atacağı taşlarla yeryüzündeki Yecüc ve Mecüc'ü helak edecek. Gökteki kartallar bildiğiniz kartallar değildir. O ordumuzun hava gücüdür, bu hadiseler de çok etkilidir ve temizlik yapacak. Bir gün gelecek kahraman ordu dizgini eline alacak.' ifadelerini kullandı. Tabanca Gülen'in en mahrem 40 talebesinden birisidir. Bu talebelerdeki bilgiler dışarı sızdığında talebeler infaz edilecek kadar önemli bilgilerdir. "

Tanık, dizilerde darbenin nasıl planladığına dair mesajlar verildiğini ve bu mesajları 3-4 kişinin anlayabildiğini, anlayabilenlerden birisinin de Mehmet Tabanca olduğunu söyledi.

Tanık H.Y.Ö. de Tabanca'yı şahsen tanımadığını, bir tanıdığının "Pensilvanya'da Fetullah Gülen'le görüşebilen öğrencisi gelecek." diyerek kendisini sohbete götürdüğünü belirterek, "Sohbette nebula, uzay, kozmos, mühendislik harikaları üzerine konular konuşuldu." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Tabanca ise "sohbetlerde Allah rızası için konuşan, anlatan insanlar olduğunu" savunarak, "Darbeyle bağlantım yok. Terör örgütü üyesi değilim. Talebelik yıllarımda Fetullah Gülen bana sahip çıktı, sevgi ve sempatim oluştu. Ailemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti eksik raporların gelmesi için beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet mensuplarınca 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca, cezaevine gönderilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı", tutuklu sanık Mehmet Tabanca hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Muhabir: Meriç Ürer