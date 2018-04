'Tekirdağ'ın çevikleri'ne zorlu eğitim

Fotoğraf: AA/Mesut Karaduman

TEKİRDAĞ - Mesut Karaduman

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal olaylara hızlı müdahale edebilmek için zorlu eğitimlerden geçip 7/24 "hazır kıta" bekliyor.

"Tekirdağ'ın çevikleri" olarak anılan ekipler, zorlu eğitimleri içeren tatbikatlar yaparak göreve hazırlanıyor.

Olayların başarıyla bastırılması, olası eylemlerde vatandaşın canına ve malına zarar gelmemesi için çaba sarf eden çevik kuvvet ekipleri, bu zorlu eğitimlerle zinde kalıyor.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da kullanıldığı tatbikatlarda ekipler, olayın şekline, eylemi gerçekleştiren grubun mahiyetine göre müdahale şekli geliştiriyor.

Tekirdağ ve ilçelerinde yaşanan zorlu olaylarda boy gösteren çevik kuvvet ekipleri, zaman zaman yakın kentlere de gelen talep üzerine takviyeye gidiyor.

"Sinerjisi bol birim"

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Bülent Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumsal olaylara müdahale için 3 tim halinde 7/24 esasına göre hazır bir şekilde beklediklerini söyledi.

"Ekiplerimiz gece gündüz fark etmeden her daim hazır kıta göreve hazır." diyen Çolak, her gün yaptıkları eğitimlerle timde görevli polisleri her zaman zinde tuttuklarını kaydetti.

Çolak, çevik kuvvet olarak her olaya karşı ayrı müdahale şekli belirlediklerini anlatarak, "Sokak eylemlerinde farklı, önemli kişileri korumak için farklı, gözaltı işlemlerinin yapılacağı durumlarda da farklı düzen alıyoruz. Olayların gidişatına göre alacağımız vaziyete karar veriyoruz. Çevik kuvvet genç arkadaşlardan oluştuğu için sinerjisi bol bir birimiz." ifadelerini kullandı.

Çevik kuvvetle görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Çolak, "İnşallah uzun yıllar arkadaşlarımızla beraber vatanımıza, milletimize iyi bir şekilde hizmet ederiz. İlk olarak okuldan eğitim almış olarak geliyor arkadaşlar. Biz de çevik kuvvetin taktik düzenleri, sporu ve eğitimini verdiğimizde cevval bir çevik kuvvet olarak hizmet etmeye başlıyor." diye konuştu.

Çolak, Tekirdağspor'un da maçlarında görev aldıklarını dile getirerek, görev yaptıkları kentin takımına gönül verdiklerini ancak taraftarlardan soğukkanlı ve takımlarını küfürsüz desteklemelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Birimize bir şey olsa hemen diğer arkadaş yardımına koşar"

Polis memuru Halis Günay da çevik kuvvette görev almanın çok farklı bir duygu olduğunu aktardı.

Ekip olarak hep beraber hareket ettiklerini ifade eden Günay, "Birimize bir şey olsa hemen diğer arkadaş yardımına koşar." dedi.

Tekirdağ dışında da görev alabildiklerini belirten Günay, "Farklı illere göreve gittiğimiz zamanlar da oluyor. Özellikle hendek operasyonlarında da görev aldık." diye konuştu.

Ekibin "çevik" kadınları

Çevik kuvvet ekibinin "çevik" kadın polislerinden Nilüfer Yalçınkaya da toplu ve dinamik olarak süreli birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Birlik ve beraberlik sayesinde eylemlerde fazla zorlanmadıklarını ve başarıyla üstesinden geldiklerini vurgulayan Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Kadın olarak çevik kuvvette çok fazla zorluk yaşamadım. Arkadaşlarım her zaman bana destek oluyor o yüzden zorluk yaşamıyorum. Sürekli yaptığımız eğitim ve tatbikatlardan dolayı gerçek bir eylem olduğunda her zaman hazır olduğumuzu biliyorum."