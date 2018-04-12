Teröristlerden Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişimi

AĞRI

Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişiminde bulunan terör örgütü üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ağrı Dağı bölgesinde sürdürdüğü operasyonda, Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyü mevkisinde Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj girişiminde bulunan bir grup terörist tespit etti.

Mehmetçik ile örgüt mensupları arasında sağlanan sıcak temasta bir terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte bir M16 piyade tüfeği, 150 fişek, 5 şarjör, ikişer el bombası ve şemsiye ile birer gece görüş gözlüğü, bantla pil blokuna bağlanmış telsiz, kazma ve kürek ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon devam ediyor.

Bu arada, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen istihbarata dayalı operasyonda bir teröristin yakalandığı kaydedildi.