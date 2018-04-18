TİKA'dan Afganistan'a eğitim desteği

TİKA, Afganistan'daki Belh Üniversitesine bağlı kız öğrenci yurdunun tadilat ve onarımını yaptı.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'daki Belh Üniversitesine bağlı kız öğrenci yurdunun tadilat ve onarımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki üniversiteye bağlı yurdun tadilat ve onarımının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene, Belh Vilayeti İl Şura Başkanı Dr. Muhammed Efzal Hadid, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, akademisyenler ve yurttaki kız öğrenciler katıldı.

Başkonsolos Alpay, Türkiye'nin, Afganistan’ın kalkınması ve gelişmesinde her zaman yanında olacağını belirtti.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er de iki ülke dostluğunun çok eskilere dayandığını kaydederek "Aslına bakıldığında iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri, yüzyıllar öncesine dayanıyor. Gerek Osmanlı döneminde olsun gerek daha sonraki dönemlerde olsun Türkiye, hep Afganistan halkıyla bağlarını güçlü tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Er, Afganistan'da ilk dumansız fabrika, akıl hastanesi, askeri eğitim ve ilk tıp fakültesinin Türkler tarafından açıldığını anımsattı.

Belh Vilayeti İl Şura Başkanı Dr. Muhammed Efzal Hadid de Türk milletinin Afgan halkına yaptığı desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.



Muhabir: Ömer Faruk Yıldız