Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 13 arttı

TRABZON

Trabzon Havalimanı'nda 2018 mart ayında taşınan yolcu sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2018 mart ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 889 bin 767, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 71 artışla 18 bin 697'ye ulaştığı, toplamdaki artışın yüzde 13 ile 908 bin 464 olduğu belirtildi.

Açıklamada, mart ayında havalimanında iniş-kalkış yapan uçak sayısına bakıldığında, iç hatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre 5 bin 743 ile yüzde 5, dış hatlarda ise 525 ile yüzde 7'lik artış yaşandığı kaydedildi. Uçak trafiğinde toplamda yüzde 5 artış olduğu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının, 6 bin 268'e ulaştığı ifade edildi.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttığı ve toplam rakamın 6 bin 583 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı

