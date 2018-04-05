Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde dün teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, sıcak temas sağlanan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi.

Çatışmada kolundan yaralanan bir askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü, kent genelinde teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.



